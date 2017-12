Erdoğan: Hesap vereceksin Kemal!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ailesi hakkında basına belge sunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sert sözler sarfetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;Yalova'nın her mahallesindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizi gerçekleştirip yeni dönemi belirleyeceğiz.Gençler biz tabi şunu bileceğiz her şeyden önce biz adeta barışın güvercinleri olarak çıktığımız bu yolda öldürmeye değil adeta diriltmeye varız. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Yalova 'ya yatırımlar yaptık. Toplu konuttan bölünmüş yola tarımdan spor tesislerine kadar Yalova 'ya çok önemli katkılar sağladık. Yalovalılar artık körfeze girmeden dolanmadan İstanbul 'a ulaşma imkanı elde ettiler. Önümüzdeki dönem de Yalova 'ya daha çok hizmetler gelecek. Biz bu ülkeyi bu milleti Yalova 'yı seviyoruz.İnsanları yaradandan ötürü sevdik. 80 milyon bizim gözümüz de tek. Türkiye'nin son 15 yılında geçmişteki eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk. Yaptıklarımız görmeyenler var kalbi mühürlü. Öyle bir ana muhalefetimiz var ki yeni adıyla ana ihanet. Cebinizdeki parayı harcamak kolaydır. Biz geldiğimiz de kasa tam takırdı. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Biz zamanı nakite çevirdik. Ama bunların kafası basmaz anlamaz. Biz man kafa kime deriz biliyorsunuz dimi? Siz anlıyorsunuz zaten. Nereden geldi aklıma, Man adasından geldi.Biz sağlık alanında büyük bir devrime imza attık. Ey Kılıçdaroğlu sen SSK'nın başındayken hastaneler ne haldeydi? Sen bir yaşındaki torununu 14-15 yaşındaki çocuğunu nasıl sigortalı yaptın onun hesabını ver. Avuç dolusu sahte evraklar sallamakla sen Erdoğan ve ailesine leke süremezsin. Gün yaklaşıyor. Yargıda hesabını vereceksin. Bundan sonra atacağı iftiraların boynuna nasıl dolanacağını görecekDünya Süveyş ve Panama'yla anılmakla kalmayacak. Bir de Kanal İstanbul 'la anılacak. 1212 kilometre hızlı tren hattını hizmete aldık. Bay Kemal sen hızlı treni bilir misin?Ülkemizi Avrupa'nın en büyük tarımsal ihracatçısı haline getirdik.Senin SSK döneminden bize kalan faturalar vardı. Onları da ödedik. Durmak yok yola devam. Bu bir slogan değil. Hizmet anlayışımızın temeli.Bizim Kudüs'ün mahremiyeti konu olduğunda pek çok ülkenin yaptığı gibi sırtımızı dönme hakkımız yok. Biz İsrail istemiyor diye Filistin'in Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz Amerika'nın başka hesapları var diye Suriye 'ye terör devleti kurmasına izin vermeyeceğiz. Bizim 'Suriye'de zulüm varsa bana ne' deme hakkımız yok. Kudüs'e uzanan her eli İstanbul 'a uzanmış sayarız.Ecdadımızın bize emaneti olan bu duruştan azla vazgeçmeyeceğiz.