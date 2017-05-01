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Erdoğan Hindistan'da FETÖ'yü anlattı

Erdoğan Hindistan'da FETÖ'yü anlattı.22125
  • Giriş : 01.05.2017 / 13:50:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da yaptığı konuşmada FETÖ konusuna değindi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar ve Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması hakkında konuştu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Balkan savaşları ve kurtuluş savaşımız sırasında Hindistan halkının desteği kalbimizde özel bir öneme sahiptir.

15 Temmuz gecesi demokrasimize kast eden FETÖ terör örgütü hakkında ayrıntılı bilgi verdim. Bu karanlık yapı dünyanın en tehlikeli en gözü dönmüş terör örgütlerindendir.

Sadece ülkemiz için değil legal görünümlü kuruluşlar ile faaliyet gösterdiği ülkeler için de tehlike kaynağıdır.

Dostlarımızı da FETÖ’nün örgütlenme modeli ve paravan kuruluşları hakkında bilgilendiriyoruz ikaz ediyoruz.
Dost Hindistan’ın FETÖ’yü ülkesinden tamamen çıkaracağına inanıyorum.

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