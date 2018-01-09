Erdoğan, Hırvat Cumhurbaşkanı ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvat Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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