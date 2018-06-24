Erdoğan: İnşallah sonu da hayrolur
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını takip etmek için Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aracını durduran vatandaşlar ise büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sakin bir halde devam eden bir seçim var. İzliyoruz, takip ediyoruz. İnşallah sonu da hayrolur" dedi.
TRT
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