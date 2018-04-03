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Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı

Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı.25075
  • Giriş : 03.04.2018 / 10:39:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Mehter Takımı karşıladı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda İzmir Akşiray Otistik Bireyler Mehter Takımı karşıladı.

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