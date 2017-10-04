Erdoğan'ı Melih Gökçek uğurladı!
İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanından 'İstifa mı ediyor' tartışması yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İran ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.
Sadabad Sarayı'na atlı birlik eşliğinde gelen Erdoğan, tören alanına gelişinde Ruhani tarafından karşılandı.
Erdoğan ile Ruhani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Ruhani daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek Erdoğan ve Ruhani, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
HÜRRİYET
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