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Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyecekti

Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyecekti.18453
  • Giriş : 16.02.2017 / 08:33:00
  • Güncelleme : 16.02.2017 / 12:00:21

Gizli tanığın ifadesindeki Erdoğan ayrıntısı duyanları şoke etti.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi ile maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan gizli tanığın ifadesi şaşırttı. Gizli tanık ifadesinde, Erdoğan'ın darbeciler tarafından nar suyu ile zehirlenmek istendiğini belirtti.

Gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe, bir toplantıda, o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısı Necati Kazak'ın hazırladığı FETÖ iddianamesinde şok ifadeler olduğu ortaya çıktı. FETÖ ile bağlantılı olan TUSKON'a bağlı Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği'nde yönetici olan ve örgüt üyeliği suçundan 28 Ağustos'ta tutuklanan Mahir Keçe ile 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede bir gizli tanığın ifadesine yer verildi.

KCK OPERASYONLARINI BİLİYORDU
Gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe 2010'da yapılan bir toplantıda dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği öğrenildi. Gizli tanık ayrıca, Türkiye'de KCK operasyonları başlamadan önce yine bir toplantıda Mahir Keçe'nin, "Kısa süre sonra tüm yurtta KCK operasyonları başlayacak" diye konuştuğunu ve Keçe'nin söylemesinden 3 ay sonra KCK operasyonlarının başladığını söyledi. Mahir Keçe'nin Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye ait kapatılan bazı eğitim kurumlarının da ortağı olduğu öğrenildi. Keçe'nin, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra KALİDA üyelerini, iktidara karşı durmaları için örgütlediği, ayrıca FETÖ adına himmet topladığı da belirlendi

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