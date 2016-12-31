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Erdoğan, İbadi ile görüştü

Erdoğan, İbadi ile görüştü.16561
  • Giriş : 31.12.2016 / 08:36:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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Irak Başbakanı İbadi ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İbadi'nin Erdoğan'a terör örgütlerinin hepsi ile ortak mücadele yürütülmesi gerektiği ve bölgedeki kaosa müsade etmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin iki ülke arasındaki doğrudan diyaloğu güçlendirmenin önemini vurguladıkları görüşmede, bu çerçevede son dönemde kaydedilen gelişmelerin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ocak ayında Bağdat'a yapmayı planladığı ziyaretin ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat olacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı El İbadi'nin görüşme vesilesiyle 2017'nin Türkiye ve Irak başta olmak üzere tüm bölge için istikrar ve barışa vesile olması dileğinde bulundukları öğrenildi.

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