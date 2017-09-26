Erdoğan için Nobel ödülü çağrısı!
Ombudsmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için güçlünün güçsüzü ezdiği dünyanın düzenine karşı verdiği mücadeleve mazlumların yükselen sesi olması nedeniyle 'Nobel Barış Ödülü' çağrısında bulundu.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen ve dün başlayan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı, "Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Nefret Söylemi" başlıklı oturumla devam ediyor.
Katılımcılar, ''Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzenine karşı verdiği mücadele, insanlığa yaptığı katkılar ve mazlumların yükselen sesi olması" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi gerektiğine dair çağrıda bulundu.
HÜRRİYET
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