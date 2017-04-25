Facebook Twitter Rss

Erdoğan için tarih açıklandı

Erdoğan için tarih açıklandı.18453
  • Giriş : 25.04.2017 / 09:04:00
  • Güncelleme : 25.04.2017 / 09:02:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkan adaylığı için tarih açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanlığı sistemini içerin anayasa değişikliği referandumu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik süreci başladı. Erdoğan, 27 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre ile AK Parti'ye genel başkan seçilecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklaması ve sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından partiye üye olacak.

Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine harekete geçen AK Parti'nin mayısın ilk haftasında partinin yetkili kurullarından kongre kararı alacağı öğrenildi.

27 Mayıs'ta Erdoğan'ın olağanüstü kongreyle partinin başına geçmesi planlanıyor. Ancak 27 Mayıs'ın ramazanın ilk günlerine gelmesini dikkate alan AK Parti'nin olası bir olağanüstü kongrenin hazirana sarkabileceği ifade ediliyor. Yine olağanüstü kongre için düşünülen başka bir tarih 20 ya da 21 Mayıs.

YILDIRIM: NE ZAMAN İSTERSENİZ GÖREVİ BIRAKIRIM

Geçen hafta ise Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Yıldırım görüşmede Erdoğan'a, "Ne zaman isterseniz AK Parti genel başkanlık görevini bırakırım" dedi.

SABAH

Cumhurbaşkanı intihardan vazgeçirmişti

Silahlı Kuvvetler'den Şengal'e operasyon!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu: Çalınan oy değil, YSK'dır

Kılıçdaroğlu: Çalınan oy değil, YSK'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin yeni planı belli oldu

CHP'nin yeni planı belli oldu

CHP'nin Anayasa değişikliği referandumu sonrası yeni planı belli oldu.

 

Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj yolladı.

Külliye'den Avrupa'ya sert tepki!

Külliye'den Avrupa'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupalı ülkelere sert tepki gösterdi.

 

CHP'de kurultay hareketliliği!

CHP'de kurultay hareketliliği!

Referandum sonrası CHP'de kurultaya gitme sesleri yükselmeye başladı.

MHP, hükümet ortağı olacak mı?

MHP, hükümet ortağı olacak mı?

Devlet Bahçeli, hükümet ortağı olup olmayacakları ile ilgili medya mensuplarına önemli değerlendirme


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya