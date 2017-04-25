Erdoğan için tarih açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sistemini içerin anayasa değişikliği referandumu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik süreci başladı. Erdoğan, 27 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre ile AK Parti'ye genel başkan seçilecek.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklaması ve sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından partiye üye olacak.
Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine harekete geçen AK Parti'nin mayısın ilk haftasında partinin yetkili kurullarından kongre kararı alacağı öğrenildi.
27 Mayıs'ta Erdoğan'ın olağanüstü kongreyle partinin başına geçmesi planlanıyor. Ancak 27 Mayıs'ın ramazanın ilk günlerine gelmesini dikkate alan AK Parti'nin olası bir olağanüstü kongrenin hazirana sarkabileceği ifade ediliyor. Yine olağanüstü kongre için düşünülen başka bir tarih 20 ya da 21 Mayıs.
YILDIRIM: NE ZAMAN İSTERSENİZ GÖREVİ BIRAKIRIM
Geçen hafta ise Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım görüşmesinde bu konu gündeme geldi. Yıldırım görüşmede Erdoğan'a, "Ne zaman isterseniz AK Parti genel başkanlık görevini bırakırım" dedi.
SABAH
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu: Çalınan oy değil, YSK'dır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin açıklama yaptı.
CHP'nin yeni planı belli oldu
CHP'nin Anayasa değişikliği referandumu sonrası yeni planı belli oldu.
Erdoğan'dan Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patrikhanesi'ne mesaj yolladı.
Külliye'den Avrupa'ya sert tepki!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupalı ülkelere sert tepki gösterdi.
CHP'de kurultay hareketliliği!
Referandum sonrası CHP'de kurultaya gitme sesleri yükselmeye başladı.
MHP, hükümet ortağı olacak mı?
Devlet Bahçeli, hükümet ortağı olup olmayacakları ile ilgili medya mensuplarına önemli değerlendirme