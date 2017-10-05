Melih Gökçek: Projeleri konuştuk
Melih Gökçek, Erdoğan ile görüşmesinden sonra yine Twitter'ın başına geçti.
Gökçek, sosyal medyada şunları yazdı:
"Dün gece sayın cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim...
Bu gece görüştük... Sn cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum...
Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim... Kamuoyunun bilgisine..."
Melih Gökçek, bu Twitlerle bir çok gazetecinin "kulis bilgisi" diye paylaştığı istifa haberlerini de şimdilik boşa çıkarmış oldu.
GÖRÜŞMEYİ GÖKÇEK İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifası gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü.
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Beştepe’deki görüşme Melih Gökçek’in isteği üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Melih Gökçek’in İran ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediği belirtiliyor.
Ankara kulislerinde görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı bilgisi yayıldı.
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