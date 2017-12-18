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Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı.12518
  • Giriş : 18.12.2017 / 15:04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı.

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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenaze törenine katılan siyasiler arasında soğuk rüzgarlar esti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı.

Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz (38) için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz, Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz, amcası Turgut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz , Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz, amcası Turgut Yılmaz, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Tansu Çiller, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, iş adamları Ali Ağaoğlu, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Nazif Zorlu, ile iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Hasan Yılmaz ağabeyinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabuta elleriyle dokunan Hasan Yılmaz uzun süre ağabeyinin tabutuna baktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cenaze namazını kılmak için geldiği camide CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmadığı görülürken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini sıktığı gözlemlendi.

AKŞENER’E ‘BAHÇELİ’ SORUSU

Öte yandan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yılmaz ailesine taziye dileklerini ilettikten sonra cenaze namazını beklemeden buradan ayrıldı.

Akşener çıkışta, bir gazetecinin, "Erken ayrılmanızın bir sebebi var mı? Bahçeli gelecek diye mi erken ayrılıyorsunuz?" sorusuna da "Yok, yok bir sebebi yok. Çok kalabalık ve karışık. Doğal olarak o nedenle camide de yer bulması mümkün değil kimsenin. O nedenle taziyelerimiz sunduk, ayrılıyoruz. Zaten o kalabalık da kimsenin birbirini görmesi mümkün değil. Yani Sayın Bahçeli geliyor mu? Ondan haberim yoktu." yanıtını verdi.

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