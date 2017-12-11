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Erdoğan ile Putin bunu konuşacak!

Erdoğan ile Putin bunu konuşacak!.18251
  • Giriş : 11.12.2017 / 15:41:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin önemli bir açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Kremlin'den kritik görüşme ile ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ana gündem maddesinin Suriye olacağı öğrenildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus askerlerinin Suriye'den çekilmesinin ardından iç savaş ülkesinde siyasi çözümü ve hazırlık çalışmalarını masaya yatıracaklarını açıkladı.

Eylül 2015'ten itibaren Suriye ordusuna doğrudan destek veren Rusya, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye topraklarından temizlenmesinde önemli bir rol üstlendi.

Rusya, Türkiye ve İran, iç savaş ülkesinde önce çatışmasızlık bölgeleri, ardından da ateşkes ilan etti.

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