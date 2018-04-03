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Erdoğan ile Putin görüşüyor

Erdoğan ile Putin görüşüyor.18251
  • Giriş : 03.04.2018 / 17:56:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin görüşüyor.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreninin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye geçti.

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