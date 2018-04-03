Erdoğan ile Putin görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreninin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye geçti.
TRT
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