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Erdoğan ile Putin ne konuştu?

Erdoğan ile Putin ne konuştu?.14396
  • Giriş : 29.12.2016 / 17:09:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye konusuna değindi.

Rus lider Putin, son yaptığı açıklamada Suriye ile muhalefetin ateşkes anlaşmasını imzaladığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'de bu gece başlayacak ateşkes konusu ve Astana süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de mutabakata varılan ateşkes süreciyle ilgili ''Ateşkes, tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır. Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır'' dedi.

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