Erdoğan ile Putin ne konuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede askeri işbirliğinin arttırılması konusunda anlaşıldı.
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