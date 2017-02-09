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Erdoğan ile Putin ne konuştu?

Erdoğan ile Putin ne konuştu?.17628
  • Giriş : 09.02.2017 / 17:47:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede askeri işbirliğinin arttırılması konusunda anlaşıldı.

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