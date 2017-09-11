Facebook Twitter Rss

Erdoğan ile Trump bir araya geliyor!

Erdoğan ile Trump bir araya geliyor!.19869
  • Giriş : 11.09.2017 / 09:51:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya geliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 72. Dönem Toplantıları'na katılmak için ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre ABD mahkemesinin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın tutuklanması kararının ardından gözler Erdoğan’ın 19 Eylül’de başlayacak olan ABD ziyaretine çevrildi. 25 Eylül’e kadar BM Genel Kurulu Toplantıları’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

ABD mahkemesinin, işadamı Reza Zarrab ile eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davaya, eski Bakan Çağlayan ile birlikte eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan’ın da isimlerini eklemesi ve tutuklama kararı çıkarması, Erdoğan’ın ABD gezisini daha da önemli hale getirdi.

‘PİS KOKU’ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Çağlayan ve 2 bankacının isminin Zarrab iddianamesine eklenmesini, “Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bir adım” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, “Amerika’nın bu konuyu gözden geçirmesi lazım. Tabii bu gidişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor” demişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamada, “Bu iddianamede ortaya konulan ifadelerin, 17-25 Aralık darbe girişiminde söylenen iddialarla örtüşmesi, aynı olması çok dikkat çekici. Bu iddianameyi hazırlayan kişilerin de FETÖ terör örgütü ile irtibatlarının kamuoyuna yansıdığı bir gerçek” ifadesini kullanmıştı.

İDDİALARI ANLATACAK

Erdoğan ile Trump’ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, iki lider ABD’de bir araya gelme kararı aldı. Görüşmede, Erdoğan’ın, ABD mahkemesindeki iddiaları gündeme getirerek, bunların tamamen FETÖ’nün 17-25 Aralık sürecinde gündeme getirdiği iddialara dayandığını Trump’a anlatması bekleniyor.

KORUMALARIN DURUMU

Erdoğan’ın ABD gezisinde, mayıs ayındaki ziyarette çıkan olaylar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında verilen yakalama kararı da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a olayın nasıl gerçekleştiğini ve neler yaşandığını anlatacak. ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı korumalarına 1.2 milyon dolarlık silah ve mühimmat satışını durdurma kararı da gündemdeki sıkıntılı konular arasında yer alacak.

DURUŞMAYA DENK GELDİ

Zarrab’ın duruşması, BM Genel Kurulu Toplantıları’nın son günü olan 25 Eylül’de gerçekleştirilecek. Atilla ve Zarrab için 30 Ekim’den itibaren de jürili duruşma yapılacak. Jürili duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.

HABERTURK

Uyarı geldi: Kasırgaya ateş etmeyin!

Kuzey Kore: ABD bedelini ödeyecek!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adana'da trafik polisi katliam yaptı

Adana'da trafik polisi katliam yaptı

Adana'da bir trafik polisi iki dayısı ve bir kuzenini öldürdü.

Bomba alarmı! Yol ulaşıma kapatıldı

Bomba alarmı! Yol ulaşıma kapatıldı

Büyük şok. Tunceli Pertek Karayolu'nda bomba paniği yaşanıyor.

 

Soylu: Teröristin kol saatini görebiliriz

Soylu: Teröristin kol saatini görebiliriz

İçişleri Bakanı Soylu, İHA'larla teröristlerin kol saatinin markasını görebileceklerini ifade etti.

Başbakan: Asla kazanamayacaksınız

Başbakan: Asla kazanamayacaksınız

Başbakan Binali Yıldırım Bilecik'in Söğüt ilçesindeki şenliklerde ata binerek halkı selamladı.

 

Bu hapı sakın kullanmayın!

Bu hapı sakın kullanmayın!

3 kadının ölümüne neden olan hap, Türkiye'de kapsüllere doldurulup satılıyor.

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Milas ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya