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Erdoğan ile Trump el ele!

Erdoğan ile Trump el ele!.19012
  • Giriş : 08.07.2017 / 11:47:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu dikkat çekti.

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Dünya liderleri Almanya'nın Hamburg şehrinde yapılan G20 Zirvesinde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın samimiyeti ise gözlerden kaçmadı.

Liderlerle ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de oldukça samimiydi.Trump ile Erdoğan arasındaki samimiyeti gören Almanya Başbakanı Angela Merkel de objektiflere böyle yansıdı.

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