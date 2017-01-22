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Erdoğan, İlhan Cavcav'ın ailesini aradı

Erdoğan, İlhan Cavcav'ın ailesini aradı.12271
  • Giriş : 22.01.2017 / 16:16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden İlhan Cavcav'ın ailesini aradı.

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Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerin yuman efsane başkan İlhan Cavcav için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, merhumun oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığını belirtti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede, aileye de taziyelerini iletti. Efsane başkanın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm Futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

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