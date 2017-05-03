Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen üyelik töreninde ilk kez Gül'e meydan okudu. Konuyu Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde yorumladı.
Abdulkadir Selvi, "Şimdiye kadar, (Eski Cumhurbaşkanı) Abdullah Gül konusunda en ufak bir imada dahi bulunmayan Erdoğan, ilk kez böyle bir konuşma yaptı. Bir anlamda meydan okudu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik töreninde yaptığı konuşmanın en dikkat çekici bölümü, "Bu ağır yükü çekemeyenleri, onları ademe mahkûm ediyor, değerlendirmesini milletimize bırakıyoruz. Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim" sözleri olmuştu.
Erdoğan'ın bu sözlerle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü hedef aldığı iddiaları gündeme gelirken, Selvi, Erdoğan'ın bu sözlerle Gül'e ilk defa meydan okuduğunu yazdı.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
"Cumhurbaşkanı salona girince (Eski Başbakan Ahmet) Davutoğlu ile tokalaştı. Ama o fotoğraf karesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yoktu. Erdoğan, 16 Nisan sonrasında 'Hayır' cephesinin Cumhurbaşkanı adayı ve yeni parti kurma çalışmaları yapıyor gibi spekülasyonlara konu olan Abdullah Gül'e ilk kez mesaj gönderdi. 'Bu ağır yükü çekemeyenleri, onları ademe mahkûm ediyor, değerlendirmesini milletimize bırakıyoruz' dedi. Sözlerinin devamı mıh gibiydi. 'Bugüne kadar bu davaya, bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedim.' Şimdiye kadar, Abdullah Gül konusunda en ufak bir imada dahi bulunmayan Erdoğan, ilk kez böyle bir konuşma yaptı. Bir anlamda meydan okudu."
HÜRRİYET
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