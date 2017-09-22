Erdoğan imza törenine katıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Türk Hava Yolları'nın Boeing'e sipariş ettiği 40 uçaklık imza töreninde THY ile Boeing arasında Dreamliner 787-900 uçak tipi alım anlaşması imzalandı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Başkan Yardımcısı tarafından yapılan anlaşma töreni Hard of New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün resmi internet sitesinde imza töreni videosunu paylaştı. Erdoğan imza töreni ardından tarafları alkışlarken Aycı'ya imzaladığı dosyayı değiştirmesi söyledi. Ardından iki tarafında elini sıktı. Daha sonra Erdoğan Aycı'ya törende kullandığı kalemleri unutmamasını hatırlattı.
Edilinen bilgiye göre THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve ekibi tarafından Boeing ile yürütülen görüşmeler esnasında, siparişler kapsamında Türkiye'de üretilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş hacminin özellikle değerlendirildiği ve bu konu üzerinde durulduğu öğrenildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Kritik toplantının saati belli oldu!
Erdoğan'ın başkanlığında bugün 2 kritik toplantı gerçekleştirilecek.
Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert sözler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne sert sözlerle yüklendi.
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
Bekir Bozdağ, Diyanet Başkanı'nı ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.
Hükümetten bir uyarı daha!
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Barzani ile ilgili sert bir açıklama yaptı.