Facebook Twitter Rss

Erdoğan'ın ABD çıkışına Rusya'dan destek

Erdoğan'ın ABD çıkışına Rusya'dan destek.11548
  • Giriş : 28.12.2016 / 12:00:00

Rus elçi suikasti ile kriz yaratmaya çalışanların planları tutmadı. Rus-Türk ilişkileri iyiden iyice gelişti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri hakkındaki açıklamalarına Rusya'da destek geldi.

Rus hükümeti adına konuşan Puşkov, Erdoğan'ın sözlerinde haklı olduğunu belirterek ABD'nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey olduğunu vurguladı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, uluslararası koalisyonun PKK'nın Suriye koluna ve DEAŞ'a destek verdiğini belirten Erdoğan'ın sözlerine hak veren Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Erdoğan haklı: ABD’nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey var. Dışişleri Bakanlığı’nın apaçık olan bu durumun aksini iddia etme çabası saçma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" demişti.

Darbe Komisyonu'dan Hulusi Akar'a 10 soru

Akçakale Belediyesi'ne teşekkür ettiler

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşşar Esed gidiyor mu?

Beşşar Esed gidiyor mu?

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in bir sonraki seçimlerde aday olmayacağı iddia ediliyor.

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde bir deprem meydana geldi.

 

'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'

'Bağdadi traş olmuş, entari giyiyor'

Terör örgütü DAEŞ lideri hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

ABD'den PKK'ya Sincar tepkisi

ABD'den PKK'ya Sincar tepkisi

PYD'ye verdiği destekle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD, Sincar ile ilgili açıklama yaptı.

 

Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi!

Cumhurbaşkanı AB bayrağını indirdi!

Moldova'da Avrupa Birliği'ne olan tepki bayrak ile gösterildi.

Kadın canlı bombayı linç ederek öldürdüler

Kadın canlı bombayı linç ederek öldürdüler

Nijerya'da eylem hazırlığı yapan kadın canlı bomba linç edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya