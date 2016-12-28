Erdoğan'ın ABD çıkışına Rusya'dan destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri hakkındaki açıklamalarına Rusya'da destek geldi.
Rus hükümeti adına konuşan Puşkov, Erdoğan'ın sözlerinde haklı olduğunu belirterek ABD'nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey olduğunu vurguladı.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, uluslararası koalisyonun PKK'nın Suriye koluna ve DEAŞ'a destek verdiğini belirten Erdoğan'ın sözlerine hak veren Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Erdoğan haklı: ABD’nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey var. Dışişleri Bakanlığı’nın apaçık olan bu durumun aksini iddia etme çabası saçma."
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" demişti.
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