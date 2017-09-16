Erdoğan'ın ABD programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-22 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler'in 72. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan'ın orada izleyeceği program belli oldu.
Erdoğan, "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği 72. Genel Kurul'un ilk günü olan 19 Eylül Salı günü, BM Genel Kurulunda bir konuşma yapacak.
TRUMP ÇİFTİNİN DAVETİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı tarihte, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılacak.
Erdoğan ayrıca New York'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rohinga Temas Grubu toplantısına; Birleşmiş Milletler'in tam karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak.
TRUMP'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunduğu süre zarfında, ABD Başkanı Donald Trump dahil, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ayrıca ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek, farklı medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirecek.
HÜRRİYET
TRT
DİĞER HABERLER
Başbakan'dan stadyum talimatı!
Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya'da inşa edilen stadyum ile ilgili talimatı verdi.
Bakan, Başbakan'a TEOG bilgisi verdi!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG konusunda Başbakan'a bilgi verdi.
Başbakan uyardı: Bu sevdadan vazgeçin
Başbakan Binali Yıldırım, bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu.
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan uyarı geldi: Lüks yaşamayın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarını uyardı.