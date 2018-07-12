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Erdoğan'ın açtığı davadan karar çıktı

Erdoğan'ın açtığı davadan karar çıktı.16096
  • Giriş : 12.07.2018 / 12:31:00

Erdoğan'ın CHP'li Bülent Tezcan'a açtığı davadan karar çıktı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Tezcan'a 30 bin TL para cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Erdoğan'a yönelik sarf ettiği "faşist diktatör" ifadesi için 30 bin TL'lik manevi tazminata mahkum edildiğini bildirdi.

Erdoğan'ın avukatı Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Bülent Tezcan aleyhine 'faşist diktatör' dediği için açtığımız manevi tazminat davasında, mahkeme 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal edenler, konumu ne olursa olsun hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

TRT

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