Erdoğan'ın ardından Rusya'dan açıklama
S-400 füzeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu Danışmanı Vladimir Kojin'den açıklama geldi.
Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya ile imzaların atıldığını belirtmişti. Kojin Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Kontrat imzalandı, hayata geçirilmek üzere hazırlanıyor. S-400'ün en zor sistemlerden birisi olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden, burada önemli birçok nokta var" ifadesini kullandı.
Kojin şu şekilde devam etti:
"Sadece bu kontrat ile ilgili alınan tüm kararların kesin olarak stratejik çıkarlarımıza uyduğunu garanti edebilirim. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan bazı batılı ülkelerin tepkilerini anlıyoruz.
TRT
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