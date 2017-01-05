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Erdoğan'ın çağrısı sonrası dolar düşüşe geçti

Erdoğan'ın çağrısı sonrası dolar düşüşe geçti.17086
  • Giriş : 05.01.2017 / 12:03:00
  • Güncelleme : 05.01.2017 / 13:13:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası dolar seyrini değiştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü 'içinden geçtiğimiz günler, döviz alınacak değil satılacak günlerdir' açıklaması sonrası dolar düşüşe geçti.

3.57 seviyelerine gerileyen dolar için geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı çağrı yapmış, vatandaşı milli para kullanmaya davet etmişti.

Yurt içinde dün en yüksek 3.5948'i gören dolar, bu seviyelerden gelen satışlarla günü yüzde 0.59 değer kaybı ile 3.5724'ten tamamladı.

Dolar, dün gece açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından düşüş eğilimini devam ettirerek bugün 3.5563'e kadar geriledi. Saat 11.00 itibariyle dolar 3.5700'den alıcı bulurken, euro/TL yüzde 0.6 yükselişle 3.7710 seviyesinden, sterlin/TL ise yatay seyirle 4.4030'dan işlem görüyor.

Daha fazla: https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201701051026637278-erdogan-dolar-cagri/

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