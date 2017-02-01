Erdoğan'ın danışmanı Rusya'ya gidiyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Moskova yolcusu. Çevik'in Moskova'da düzelenecek Türkiye-Rusya ilişkileri ve Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili olan konferansa katılacağı bildirildi.
Yetkili, Çevik'in Rusya liderliğinin temsilcileriyle görüşmesininse planlanmadığını söyledi.
Çevik'in ziyareti, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gerçekleştireceği gezinin öncesinde gerçekleşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Sputnik'e yaptığı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın mart ayında gerçekleştirmesi planlanan görüşmelerin hazırlıklarının sürdüğünü söylemişti.
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