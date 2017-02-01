Facebook Twitter Rss

Erdoğan'ın danışmanı Rusya'ya gidiyor!

Erdoğan'ın danışmanı Rusya'ya gidiyor!.20831
  • Giriş : 01.02.2017 / 11:12:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Çevik, Moskova'ya gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Moskova yolcusu. Çevik'in Moskova'da düzelenecek Türkiye-Rusya ilişkileri ve Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili olan konferansa katılacağı bildirildi.

Yetkili, Çevik'in Rusya liderliğinin temsilcileriyle görüşmesininse planlanmadığını söyledi.

Çevik'in ziyareti, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gerçekleştireceği gezinin öncesinde gerçekleşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Sputnik'e yaptığı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın mart ayında gerçekleştirmesi planlanan görüşmelerin hazırlıklarının sürdüğünü söylemişti.

SPUTNİK

Harp okulu öğrencilerine tahliye

Rusya Federasyonu, Türk Akımı'nı onayladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Başbakan: Sindireceksin kardeşim!

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan: F klavyede ilerleyemedik

Erdoğan: F klavyede ilerleyemedik

Erdoğan, kamu kurumlarına F klavye kullanılması talimatı verdiğini belirtti.

 

MHP'li muhalifler meydanlara iniyor!

MHP'li muhalifler meydanlara iniyor!

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği için kampanya başlattı.

'Suriyeliler Türk kızlarıyla geziyor'

'Suriyeliler Türk kızlarıyla geziyor'

CHP'li Öztürk Yılmaz, devam eden El Bab operasyonu hakkında konuştu.

 

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in tutuklandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya