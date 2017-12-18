Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Ankara'ya Afrika'dan önemli konuk. Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 19-20 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında Cibuti’ye yaptığı ziyaretten 2 yıl sonra gerçekleşecek olan görüşmelerde, her iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel ilişkiler ele alınacak. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye’nin Afrika Ortaklık Stratejisi bağlamında iş birliği imkanları üzerinde durulacak ve iki ülkeyi yakından ilgilendiren güncel bölgesel konular istişare edilecek.
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