Facebook Twitter Rss

Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.17077
  • Giriş : 18.12.2017 / 13:11:00

Cibuti Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ankara'ya Afrika'dan önemli konuk. Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 19-20 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında Cibuti’ye yaptığı ziyaretten 2 yıl sonra gerçekleşecek olan görüşmelerde, her iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri ve kültürel ilişkiler ele alınacak. Ziyaret sırasında ayrıca Türkiye’nin Afrika Ortaklık Stratejisi bağlamında iş birliği imkanları üzerinde durulacak ve iki ülkeyi yakından ilgilendiren güncel bölgesel konular istişare edilecek.

TÜRKİYE

Ehliyet sınavlarında yeni dönem!

Ahmet Çakar'dan Tudor'a: Sen kimsin ulan!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Külliye'den çok sert açıklama!

Külliye'den çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden BAE Dışişleri Bakanı'na tepki geldi.

Yunan Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na şok!

Yunan Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na şok!

Yunan Bakan Kammenos'un Kılıçdaroğlu'na verdipi cevap olay yarattı.

 

Hükümetten ABD'ye çağrı!

Hükümetten ABD'ye çağrı!

AK Parti hükümetinden Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı geldi.

Başbakan: Asgari ücrette en iyisi olacak!

Başbakan: Asgari ücrette en iyisi olacak!

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücret ile ilgili sorulara yanıt verdi.

 

Hükümetten 2 ülkeye kritik ziyaret!

Hükümetten 2 ülkeye kritik ziyaret!

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 2 ülkeye kritik ziyaretler gerçekleştiriyor.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu el sıkışmadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya