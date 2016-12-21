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Erdoğan'ın doğum gününde açılacak

Erdoğan'ın doğum gününde açılacak.11302
  • Giriş : 21.12.2016 / 14:12:00

Türkiye'nin en büyük projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı.

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Avrasya Tüneli dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımı ile açılış yaptı.

Türkiye'nin en büyük projelerinden olan üçüncü havalimanı açılışı için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum tarihi seçildi.

Kürsüye çıkan Yıldırım, "İnşallah yeni havalimanımızı 2018'in şubat ayında, 26 Şubat'ta devreye almış olacağız" dedi. Bilindiği üzere 26 Şubat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü. Böylece Yıldırım'dan sonra bir başka büyük projenin açılışı da Erdoğan'ın doğum gününe denk gelmiş oldu.

Temeli Haziran 2014'te atılan yeni havalimanı, tüm etaplar tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

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