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Sanat dünyasından Erdoğan'a büyük jest

Sanat dünyasından Erdoğan'a büyük jest.27154
  • Giriş : 27.02.2018 / 10:07:00
  • Güncelleme : 27.02.2018 / 12:41:05

Sanatçılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

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Büyüyen Beşik

Sanar dünyası doğum gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen müzik ve sinema dünyasının önemli isimleri Erdoğan'la buluştu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip doğum gününü kutlamıştı. Sibel Can, ziyaretin perde arkasını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'un da aralarında olduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etmişti. Ünlü isimler hem Zeytin Dalı harekatına desteklerini ifade ettiler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar.

Sibel Can, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımız'a çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki...Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik."

Hülya Koçyiğit, "Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik" diye konuştu.

Ziyarette yer alan isimlerden Cemal Hünal ise "Cumhurbaşkanımız'ı çok sağlıklı ve dinç gördük. Kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledik. Hepimizle yakından ilgilendi. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Rol aldığımız 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söyledi. Çok yoğun bir programı var" dedi.

HÜRRİYET

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