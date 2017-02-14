Erdoğan'ın dosyası Trump'a gidiyor
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili iddianamenin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a gönderileceği iddia edildi.
Dosyada, talimatların Fethullah Gülen'den geldiğinin delilleri yer alacak.
Akşam'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından Fethullah Gülen'in iadesi için çalışmalar yeni boyut kazandı.
Trump ve ekibinin Türkiye'ye Gülen'in iadesi konusunda verdiği olumlu mesajlar sonrası Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te kaldığı otelde suikast girişimi iddianamesinin ABD'ye gönderilmesi gündeme geldi.
Türkiye ile ABD ardasında suçluların iadesi anlaşmasının 3. maddesinde yer alan ‘Devlet başkanları ve ailesine yönelik işlenen suçlar' bölümü bakımından en kritik delil dosyalarının yer aldığı Marmaris iddianamesi Trump ve ekibine gönderilecek. Trump'ı bilgilendirmek amacıyla gönderilecek.
DELİLLERLE GÜLEN TALİMATLARI
İddianamede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikast talimatının Gülen'den geldiğine yönelik şüpheli itirafları ve deliller yer alıyor. Suikast timindeki askerlerin ifadelerinde FETÖ bağlantılarını itiraf etmeleri ve darbeci Astsubay Zekeriya Kuzu'nun Çiğli üssündeki tüm rütbelilere emirler verdiğini belirtmeleri yine iddianamedeki deliller arasında yer alacak.
ERDOĞAN MÜDAHİL OLMUŞTU
Darbe girişiminin ardından Erdoğan da FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine Marmaris'te suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olarak davanın müdahillerinden birisi oldu.
6'ŞAR KEZ MÜEBBET
Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris'e gelen 37 darbeci askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 kişi hakkında dava açıldı. Zanlılar Cumhurbaşkanına suikast girişimi ve FETÖ üyeliğinden 6'şar kez müebbet hapis istemiyle yargılanacaklar.
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