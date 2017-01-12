Erdoğan'ın eski koruması FETÖ'den tutuklandı
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski koruma müdürü Maksut Karal tutuklandı.
Kemer İlçesi göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda geçen aralık ayında Kaçak kazı yapıldığı ve 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. İnceleme sonunda girişi kapatılan bir mağarada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Olayla ilgili 28 Aralık'ta 4 kişi gözaltına alındı.
Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerden emekli emniyet müdürü Maksut Karal'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Maksut Karal, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusundan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt adına faaliyetlerde bulunmak' suçlamalarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Maksut Karal, tutuklandı.
RESEN EMEKLİ EDİLMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürü olarak görev yapan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resen emekli edilmişti.
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