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Erdoğan'ın geçiş güzergahında panik!

Erdoğan'ın geçiş güzergahında panik!.24849
  • Giriş : 10.02.2017 / 16:02:00
  • Güncelleme : 10.02.2017 / 16:00:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahına bırakılan poşet paniğe neden oldu.

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Ülkeni dört bir yanında patlayan bombalar vatandaşların tedirgin olmasına neden oluyor. Aksaray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş güzargahında duran poşet bomba imha ekiplerini harekete geçirdi.

Aksaray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçeceği güzergahta kaldırım üzerinde duran poşet Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanlarını harekete geçirdi. Poşet fünye ile patlatıldı.

Cumhurbaşkan'nın geçiş güzergahında şüpheli paket alarmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın toplu açılış töreninde konuşacağı Hükümet Meydanı'na giden güzergahta bir poşet, bomba endişesine neden oldu.

Büyükbölcek Mahallesi Büyükbölcek Caddesi'nde çöp konteynerin yanındaki poşette bomba olabileceği şüphesi üzerine polis çevrede önlem aldı.

Cumhurbaşkan'nın geçiş güzergahında şüpheli paket alarmı Ardından poşet, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine bağlı bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Cumhurbaşkan'nın geçiş güzergahında şüpheli paket alarmı Poşette çöp olduğu ortaya çıktı.

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