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Erdoğan'ın hesabından Macron'a mesaj

Erdoğan'ın hesabından Macron'a mesaj.18823
  • Giriş : 20.09.2017 / 11:15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron'a mesaj yolladı.

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Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından çarpıcı bir mesaj paylaşıldı. Fransızca yayımlanan mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek bir değerdir' ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı, Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ince bir mesaj yayımladı.     Cumhurbaşkanlığının Fransızca Twitter hesabından yayınlanan mesajda,  Erdoğan'ın "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmek bir değerdir." ifadesine yer  verildi.

Mesajda, Erdoğan ve Macron'un dün New York'ta gerçekleşen görüşmesinin  fotoğrafı da paylaşıldı. Fotoğraf karesine, Erdoğan'ın cesur ve öz güvenli hali, Macron'un ise  daha endişeli, heyecanlı ve bir şeyler öğrenmeye çalışır hali yansımıştı.    Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz da  Twitter hesabından Fransızca olarak paylaştığı mesajda,  "Cumhurbaşkanı Erdoğan,  'dünya lideri' Macron'la bir kez daha görüştü." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransız Le Point dergisine geçen ay verdiği mülakatta, "Dünya  liderliği o kadar havalı değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım."  diye konuşmuştu.

Erdoğan ise Macron'un açıklamasına ilişkin, "Benim bildiğim tek şey  var: Görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu  etmem çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da  azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine  Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu  düşünürüm." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TRT

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