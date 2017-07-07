Erdoğan'ın konvoyu 10 dakika bekletildi
G20 Zirvesi için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu, yolda inşaat vincinin üzerine çıkan şüpheli bir şahsın Alman polisini harekete geçirmesi üzerine 10 dakika bekletildi.
Almanya'da kaldığı otelden ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu durduruldu. Alman güvenlik güçleri vincin tepesinde duran adamı yakalayıp aşağıya indirdi. Güvenlik güçleri, vincin üzerinde şüpheli bir şahıs gördükleri gerekçesiyle Erdoğan'ın konvoyunu durdurduklarını açıkladı.
Alman polis ekiplerine keskin nişancılar ve helikopterler de eşlik etti. Polisler, şüpheliyi aşağıya indirdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu zirvenin yapılacağı alana gitti.
Öte yandan, şüphelinin üzerinde herhangi bir silahın olmadığı belirtildi. Kelepçelenerek karakola götürülen şahsın telefonuyla fotoğraf çekmek isteyen meraklı biri olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
MİLLİYET
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