Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs trafiği!
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan istenen sonucun çıkmasıyla telefon trafiği başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman mevkidaşı ve Filistin lideri ile görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dün alınan kararla, ABD'nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.
Görüşmelerde, dün yapılan oylama sonucunun bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlılığı ortaya koyduğuna da işaret edildi.
Alman mevkidaşına karara verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, oylamada Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ivme kazandırmak için karşılıklı olarak çaba harcamanın önemine de dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin Kudüs konusundaki tutumunun hatalı olduğunun tüm dünya tarafından tescil edilmesinden memnuniyetlerini ifade ettikleri görüşmede, önümüzdeki süreçte de Filistin devletine uluslararası sahada desteğin güçlendirilmesi için koordinasyon halinde birlikte çaba harcama konusunda mutabık kaldı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs meselesinde de Filistinlilere öteden beri verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun Kudüs ile ilgili aldığı kararı, gün içinde Suriye'de Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılması meselesiyle ilgili olarak aradığı Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüştü.
NTV
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