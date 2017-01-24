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Erdoğan'ın manevi oğluna sürpriz

Erdoğan'ın manevi oğluna sürpriz.18511
  • Giriş : 24.01.2017 / 09:49:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi oğluna sürpriz yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu olan down sendromlu İbrahim Ertepe için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Ertepe'nin doğum gününe ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık yaptığı dönemlerde tanıştığı ve Zeytinburnu'na her geldiğinde ziyaret ettiği down sendromlu İbrahim Ertepe 47 yaşına girdi. Ertepe'ye Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde doğum günü partisi düzenlendi.

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