Erdoğan'ın programı iptal edildi
26 Şubat Pazar günü Bursa'da gerçekleştirilecek toplu açılış ve mitinge katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programının iptal edildiği açıklandı. AK Parti'den gelen açıklamada ertelemenin nedeni bildirilmedi.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat Pazar günü Bursa'da toplu açılış ve miting programına katılacağı duyurulmuştu. İl Başkanlığı'ndan ziyaret ile ilgili bu akşam saatlerinde yapılan yeni açıklamada ise programın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
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