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Erdoğan'ın son mitingi saat 17.00'de

Erdoğan'ın son mitingi saat 17.00'de.15865
  • Giriş : 23.06.2018 / 14:11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son mitingi saat 17.00'de düzenlenecek.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son mitingi saat 17.00'de düzenlenecek. Erdoğan, İstanbul'un 5 ilçesinde bugün vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi seçim güvenliği konusunda eleştirdi. Erdoğan, "Ne yapacakmış? YSK'nın önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Seçimlerle ilgili her türlü tedbiri aldık. Herhangi bir sandık üyesi hemen güvenlik ekibine haber verebilecek. Sandıklarada her partiden üye var, daha ne konuşuyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Eyüp ilçe mitinglerinde halka hitap edecek. Erdoğan'ın programı 12.00'deki Esenyurt mitingiyle başladı. Erdoğan, daha sonra 13.30'da Beylikdüzü, 15.00'te Avcılar'da, 16.00'da Küçükçekmece'de ve 17.00'de son olarak Eyüp'te vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenleyeceği 5 mitingle seçim çalışmalarını tamamlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt mitinginde şunları söyledi:

"Ne yapacakmış? YSK'nın önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Seçimlerle ilgili her türlü tedbiri aldık. Herhangi bir sandık üyesi hemen güvenlik ekibine haber verebilecek. Sandıklarada her partiden üye var, daha ne konuşuyorsun?

Yeni yönetim sistemiyle Türkiye bir uçuşa geçecek. Bu farklı sistem ile diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz. Bunların kafası basmıyor, nasıl parlamenter demokrasi. 16 Nisan'da biz anayasa değişikliğini yaptık, bu iş bitti. Milleti aldatıyorlar.

Türkiye G20 içerisinde 17'nci ülke, Avrupa'da 6'ncı ülke. Durup dururken gelmedik. Büyümede ilk çeyrekte 7,4 ile Hindistan'dan sonra ikinci sırada yer aldık. OECD arasında bir numarayız. İş bilenin kılıç kuşananın.

Bay Muharrem sen mecbur musun 3. köprüden gitmeye? 2. köprüden git, 1. köprüden git. Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git. Bay Muharrem gün ola harman ola. Şu an biz burayı yap-işlet-devlet'le yaptık. Bu bir mantık, ekonomik zekadır. Sende bu yoksa ne yapalım? Biz bunu G20 toplantısında biz bunun konferansını verdik. Atacağımız adımı halkımız için atıyoruz. 3. köprüyü ağır vasıtalar oradan geçsin, İstanbul'un ulaşımı rahatlasın diye attık.

Biz Afrin'de 4 bin 700 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bin civarı teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Bütün cephanelikleri yok ettik. İkinci operasyonda toplantı halinde olan lider kadrodan 35 kişiyi etkisiz hale getirdik. Anladılar ki güvenlik güçleriyle baş edilmez.

Bak Kemal terör örgütünün destekledikleriyle yürüdü mü? Biz bu oyunu bozacağız. Yarın akşam bu mutluluğu yaşamalıyız."

HABERTURK

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