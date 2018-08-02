Facebook Twitter Rss

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi açıkladı

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi açıkladı.13693
  • Giriş : 02.08.2018 / 12:16:00

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi, Hulusi Akar ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına açılan hesaplara ilişkin açıklama yaptı ve Akar'ın bir sosyal medya hesabı olmadığını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararlarının ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adına açılan bir hesaptan sert ifadeler içeren paylaşımlar yapıldı. Birçok yerde haber olan paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisinden açıklama geldi: "Hulusi Akar'ın Twitter hesabı bulunmamaktadır."

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararlarının ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adına daha önce açılan bir hesaptan tepki mesajları atıldı.

Pek çok yayın organı söz konusu mesajları, Akar'ın açıklaması olarak haberleştirdi.

Mesajların gittikçe artması ve tartışma yaratan ifadeler kullanması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını yöneten İsmail Cesur, açıklama yaptı.

Cesur, "Sevgili twitter kullanıcıları, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın herhangi bir twitter hesabı bulunmamaktadır. Ortaya çıkan bütün twitter hesapları sahtedir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

TRT

FETÖ okulları TMV'ye devredildi

Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü

Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ABD'ye ateş püskürdü.

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tepki!

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tepki!

CHP Genel Başkanı Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'ye tepki gösterdi.

 

Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı

Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı.

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne sert çıktı.

 

Akşener'den flaş adaylık açıklaması

Akşener'den flaş adaylık açıklaması

Akşener'den adaylık konusunda önemli bir açıklama geldi.

Kabine 2. kez toplanıyor

Kabine 2. kez toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında 2. kez toplanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya