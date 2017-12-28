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Erdoğan'ın sözlerine Rusya'dan yanıt!

Erdoğan'ın sözlerine Rusya'dan yanıt!.14415
  • Giriş : 28.12.2017 / 17:31:00
  • Güncelleme : 28.12.2017 / 17:32:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Rusya'dan cevap gecikmedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la ilgili sarfettiği 'terörist' sözüne Rusya'dan cevap gecikmedi. Zaharova, sözlerin hukuki temele oturmadığını belirtti.

Zaharova'ya Erdoğan'ın Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile yaptığı ortak basın toplantısında Esad hakkında, "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" ifadelerini kullanması soruldu.

Sputnik'in aktardığı habere göre Zaharova soru karşısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye Devlet Başkanı (Beşar) Esad için 'terörist' demesine gelirsek, Suriye, hükümet temsilcileri BM'de bulunan bir ülke, bu temsilciler BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye hükümetini temsil ediyor. Dolayısıyla bunun (Erdoğan'ın açıklaması) herhangi bir hukuki temeli yok. Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da gerek yok."

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