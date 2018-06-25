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Erdoğan'ın tweeti ile ortalık yıkıldı

Erdoğan'ın tweeti ile ortalık yıkıldı.15865
  • Giriş : 25.06.2018 / 08:50:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sosyal medyayı salladı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası tweet attı. 'Devam' yazan mesaj ise sosyal medyada olay yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk tweetini attı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süreci boyunca kullandığı "Tamam" sloganına karşı bugün attığı ilk tweet ile "Devam" dedi. Erdoğan'ın bu tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı.

ERDOĞAN'IN TWİTTER'DA YAPTIĞI PAYLAŞIM YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türk milleti yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakının seçim süresi boyunca kullandığı "Tamam" sloganına karşı "Devam" dedi. Erdoğan'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

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