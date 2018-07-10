Erdoğan'ın yardımcısı Twitter'dan açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında devlet, millet için tüm gayreti ile çalışacağını vurguladı.
Fuat Oktay, "Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.
TRT
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