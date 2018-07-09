Erdoğan'ın artık başkan!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Erdoğan'ın yemini ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle yeni dönem resmen başladı. Yemin töreni sonrası Erdoğan'ın ilk yorumu, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Hayırlı olsun" oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi resmen başladı. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan olarak da anılmaya başlandı.
ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Hayırlı olsun" dedi. Yanı sıra Erdoğan, gazetecilerin "Artık Başkanım mı diyeceğiz" sorusuna kafasını sallayarak cevap verdi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Hastanelerde yeni dönem!
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret açıklamasında bulund
Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti.
PKK, baba ve oğlunu öldürdü!
Terör örgütü PKK, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir baba ile oğlunu öldürdü.