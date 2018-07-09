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Erdoğan'ın artık başkan!

Erdoğan'ın artık başkan!.20061
  • Giriş : 09.07.2018 / 17:00:00
  • Güncelleme : 09.07.2018 / 17:16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Erdoğan'ın yemini ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle yeni dönem resmen başladı. Yemin töreni sonrası Erdoğan'ın ilk yorumu, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Hayırlı olsun" oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi resmen başladı. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan olarak da anılmaya başlandı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Hayırlı olsun" dedi. Yanı sıra Erdoğan, gazetecilerin "Artık Başkanım mı diyeceğiz" sorusuna kafasını sallayarak cevap verdi.

HÜRRİYET

Erdoğan, yemin etmek için TBMM'de

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