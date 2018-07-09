Erdoğan'ın yemini öncesi flaş KHK!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemini öncesi bir Kanun Hükmünde Kararname daha çıkarılıyor. Konuya ilişkin Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.
NTV canlı yayınında konuşan Yılmaz şunları söyledi:
Bu kararname ile artık son nokta konmuş olacak. Yemin töreni öncesi meclisten alınan yetki ile bu uyum kararnameleri tamamlanmış olacak. İçinde farklı bölümleri olan tek bir kararname de olabilir ayrı ayrı da olabilir.
Yemin töreninden sonra ise 1 no’lu cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkmış olacak.
HÜRRİYET
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