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Erdoğan'ın zaferi İsrail'i karıştırdı

Erdoğan'ın zaferi İsrail'i karıştırdı.25781
  • Giriş : 26.06.2018 / 11:08:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi İsrail'i karıştırdı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden zaferle çıkması İsrail'i karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerindeki başarısı İsrail Meclisinde tartışmalara yol açtı.
İsrail Meclisi Genel Kurul toplantısında kürsüye çıkan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Talib Ebu Arar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Ebu Arar konuşmasında, "Türk halkını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünkü seçimlerde elde ettiği büyük başarıdan dolayı ve kendisine kin güdenlere rağmen tebrik ederim." dedi.

TEPKİLERE RAĞMEN KONUŞMASINI SÜRDÜRDÜ

Yahudi asıllı milletvekilleri ise Ebu Arar'ın sözlerine tepki gösterdi.

İsrailli milletvekillerinin tepkilerine rağmen konuşmasına devam eden Ebu Arar, "Allah'a binlerce kez hamdolsun. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Mübarek olsun." diye konuştu.

Öte yandan parlamentonun diğer Filistin asıllı milletvekillerinden Abdulhakim Hac Yahya da genel kurulda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

YAHUDİ ASILLI VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yahudi asıllı milletvekilleri, Hac Yahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladığı konuşmaya da uzun süre tepki gösterdi.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden milletvekili seçilen Filistinlilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli parlamentoda 13 milletvekili ile temsil ediliyor

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