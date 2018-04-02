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Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınında

Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınında.30265
  • Giriş : 02.04.2018 / 15:37:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınına yansıdı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıra kamuflaj giyerek ziyareti Yunan basınına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytindalı Harekatına katılan askerlere moral ziyaretinden çekilmiş fotoğraflar bugün pek çok gazetenin ilk sayfasında yer aldı.

"Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıkan Ta Nea Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandığı haberde; Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın "Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlasın" sözlerinin tahrik olduğunu savundu.

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