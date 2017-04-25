Cumhurbaşkanı intihardan vazgeçirmişti
İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde intihar etmek üzereyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği Vezir Çatraş, 1 ay önce çocularının üzerine kapıyı kilitleyip kayıplara karışan eşini arıyor.
.Çatraş, "Kızımın şekeri, üzüntüden ve ağlamaktan 500'e çıktı. Bir an önce bulunup eve dönmesini istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Aralık 2015'te Boğaziçi Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Vezir Çatraş'ı görünce konvoyu durdurdu. Erdoğan'ın yanına çağırarak intihardan vazgeçirdiği Çatraş'a bir kamu kurumunda iş imkanı sağlandı. Maddi sorunları bahane ederek kocasını terk ederek babasının evine giden Vezir Çatraş'ın eşi Özge Çatraş bu gelişme üzerine evine dönmüştü. Bir kız ve bir erkek çocuk annesi kadının eve dönmesiyle aile eski mutlu günlerine yeniden döndü.
EVE GİRİNCE ŞOKE OLDU!
23 Mart'ta aileyle ilgili yeni gelişme yaşandı. İddialara göre Gaziosmanpaşa'da yaşayan Vezir Çatraş, işyerinden eşini telefonla aradı. Çatraş'a kendisine dönüş yapan karısına, 'Bu kadar uzun kiminle konuştun. Telefonun görüşme detayını çıkaracağım' dedi. Vezir Çatraş, iş dönüşü eve geldiğinde, kapısı kilitlenmiş evinde çocuklarını ağlamaktan perişan halde yalnız şekilde buldu. Bir aydır eşini bulmak için çalmadık kapı bırakmayan ve Eyüp'teki ailesinin yanında kalmaya başlayan Vezir Çatraş, "Kızımın şekeri, üzüntüden 500'e çıkmıştı. Çocuklarım sürekli annelerini soruyor. Psikolojik tedavi görmeye başladılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir an önce bulunmasını ve çocuklarıma dönmesini istiyorum" dedi.
SABAH
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