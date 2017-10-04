Erdoğan İran'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekçi, Berat Albayrak, Bülent Tüfenkçi, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Mehdi Eker ile İran'a ziyaret gerçekleştiriyor.
TRT
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