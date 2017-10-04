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Erdoğan İran'da!

Erdoğan İran'da!.17166
  • Giriş : 04.10.2017 / 11:22:00
  • Güncelleme : 04.10.2017 / 11:22:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a ziyaret gerçekleştiriyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekçi, Berat Albayrak, Bülent Tüfenkçi, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş ve Mehdi Eker ile İran'a ziyaret gerçekleştiriyor.

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