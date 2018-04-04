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Erdoğan, İran lideri Ruhani ile bir araya geldi

Erdoğan, İran lideri Ruhani ile bir araya geldi.21376
  • Giriş : 04.04.2018 / 11:47:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi.

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Sepet Beşik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha sonra üçlü zirveye katılacağı bildirildi.

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